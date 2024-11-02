Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о зависимости Украины от воли западных стран

Захарова: Украина находится под полным контролем западных стран

close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Власти на Украине полностью зависят от воли западных стран, когда речь идет о решении каких-либо вопросов. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«По поводу того, чтобы не забирать пленных. О какой самостоятельности киевского режима тут можно говорить?» — задалась вопросом дипломат.

Она выразила уверенность, что нынешнее украинское руководство находится под полным контролем со стороны США и их союзников.

Как сказала Захарова, иногда Киев «выбивается из-под контроля» западных государств. Но это происходит только в те моменты, когда Украине нужны деньги или вооружения.

Представитель МИД РФ привела в пример угрозы украинского президента Владимира Зеленского по поводу создания ядерного оружия. Она обратила внимание, что после этого зарубежные партнеры выделили Киеву помощь в размере $50 млрд.

«Тогда можно говорить о том, что они как-то выходят из-под полного западного кураторства, а по остальными вопросам они полностью находятся в лоне западных решений, они сами себе не принадлежат», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что еще одним курьезным случаем стало принятие на Украине закона о запрете мирных переговоров с РФ. Киев «сам себе связал руки», поддавшись давлению со стороны Лондона и Вашингтона, резюмировала она.

Ранее в крымском парламенте исключили возможность «оздоровления» Украины, попавшей под контроль западных стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами