Украина перешла под внешнее управление западных стран и не имеет возможности самостоятельно «освободиться от ярма», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

«Оно (внешнее управление Запада — «Газета.Ru») базируется на поощрении своих выкормышей, опирающихся как на внешнюю поддержку, так и на силу остатков государственного аппарата, в основном — репрессивного», — подчеркнул депутат.

По его мнению, сейчас бессмысленно ждать «оздоровления» Украины как самостоятельной страны.

В то же время Константинов не исключил, что на некоторых украинских территориях еще можно заново учредить государственный аппарат. Но для этого соответствующие земли сначала надо освободить от контроля со стороны Киева.

«Раз так, почему бы не дать им выбор: переучреждать уже не раз политически обанкротившуюся украинскую государственность или пойти по пути Крыма и новых российских регионов», — добавил парламентарий.

25 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от помощи со стороны западных стран. Как сказал чиновник, речь идет именно о военной поддержке Киева.

Ранее в США сообщили о планах выделить новый пакет помощи Украине.