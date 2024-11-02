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Стало известно о планах демократов на случай, если Трамп объявит о победе на выборах

Демократы разработали план на случай преждевременного объявления Трампа о победе

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Brian Snyder/Reuters

В США демократы готовят «молниеносный» ответ на случай, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп преждевременно объявит о своей победе на выборах президента, как это было в 2020 году. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным авторов материала, на этой неделе кандидат от республиканцев уже сказал журналистам, что надеется объявить о своей победе непосредственно в день выборов, хотя эксперты предупредили, что для получения окончательного результата может пройти несколько дней.

Высокопоставленный представитель Национального комитета демократической партии рассказал агентству, что после того как бывший президент объявит о своей победе, демократы будут готовы выступить на телевидении и рассказать «правдивые данные», чтобы дать Трампу отпор.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп рассказал, как Харрис навредила США.

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