Казахстан пригласили стать партнером БРИКС на саммите организации в Казани. Об этом заявил посол России в Астане Алексей Бородавкин, передает РИА Новости.

Помимо Казахстана, стать странами-партнерами БРИКС предложили еще 12 странам.

Дипломат назвал БРИКС движущей силой глобального перехода к более справедливому многополярному миропорядку.

Бородавкин отметил, что Казахстан придерживается сбалансированного и конструктивного внешнеполитического курса, играет активную роль в поддержании региональной стабильности в Центральной Евразии.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. Саммит БРИКС в Казани состоялся 22–24 октября.

Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в Казахстан.