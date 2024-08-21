Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, кто лучше для России — Трамп или Харрис

Политолог Латышев считает, что Харрис лучше для России, чем Трамп

close
100%
Kevin Lamarque, Jeenah Moon/Reuters

В случае, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис одержит победу на выборах в США, отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне напряженными. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев.

При этом, по его словам, в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считающего своей основной миссией восстановление США, он предпримет попытку договориться с Москвой по Украине.

«Но я очень сомневаюсь, что американские условия будут для нас приемлемы, и еще больше не хочу, чтобы они стали приемлемыми. Ибо это и будет как раз тот самый «похабный мир», — отметил Латышев.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то, что многим россиянам Трамп симпатичнее, для Москвы выгоднее победа готовой уничтожить США Харрис с ее «сатанинской повесткой».

Харрис была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства 21 августа по итогам состоявшегося формального голосования.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее Илон Маск устроил «президентские выборы» в соцсети Х.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами