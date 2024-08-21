Политолог объяснил, кто лучше для России — Трамп или Харрис

В случае, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис одержит победу на выборах в США, отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне напряженными. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев.

При этом, по его словам, в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считающего своей основной миссией восстановление США, он предпримет попытку договориться с Москвой по Украине.

«Но я очень сомневаюсь, что американские условия будут для нас приемлемы, и еще больше не хочу, чтобы они стали приемлемыми. Ибо это и будет как раз тот самый «похабный мир», — отметил Латышев.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то, что многим россиянам Трамп симпатичнее, для Москвы выгоднее победа готовой уничтожить США Харрис с ее «сатанинской повесткой».

Харрис была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства 21 августа по итогам состоявшегося формального голосования.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

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