МИД Южной Кореи рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие поставки оружия Киеву

Поставки Южной Кореей оружия Украине будут зависеть от развития сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли, передает ТАСС.

Он сказал, что Сеул очень внимательно следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, в том числе на предмет того, что получит Северная Корея от Москвы в обмен на военную помощь в украинском конфликте.

1 ноября государственный департамент США сообщил, что Америка и Южная Корея определились, как будут реагировать на военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР. Там сообщили, что стороны определили меры по реагированию на вызовы, связанные с наращиванием сотрудничества КНДР и РФ в сфере безопасности, решили внимательно следить за оказанием Москвой поддержки Пхеньяну и в дальнейшем выставлять ее напоказ.

В этот же день глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что на территории Российской Федерации размещены 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

Ранее в МИД КНДР не исключили обострения ситуации на Корейском полуострове.