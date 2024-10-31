В США заявили, что американские женщины приближают победу Харрис на выборах

В Соединенных Штатах зафиксирована резкая активность голосующих на президентских выборах женщин. Об этом пишет Newsweek.

По информации источника, в досрочном голосовании количество женщин превышает мужчин. Из более чем 58 млн бюллетеней 54% были поданы женской половиной американской граждан, 44% — мужчинами.

В материале сказано, что если мужчины останутся дома, то президентом США станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис. При этом в публикации сказано, что «сторонники Дональда Трампа нервничают».

30 октября издание The New York Times (NYT) писало, что за неделю до выборов президента США разница в поддержке между кандидатами значительно сократилась. Согласно данным общенациональных опросов, Камала Харрис заручилась поддержкой 48% избирателей, в то время как Дональд Трамп получил 46%. Отмечается, что итог выборов во многом зависит от семи колеблющихся штатов. В четырех из них — Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине — Трамп, несмотря на активные усилия Харрис, занимает лидирующие позиции.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее нейросети определили следующего президента США.