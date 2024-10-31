Президент Пакистана сломал ногу при сходе с самолета в Дубае

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при сходе с самолета по прибытии в аэропорт Дубая в среду вечером. Об этом сообщает телеканал Dawn.

После падения политика доставили в больницу для лечения. Ему наложили гибс, который, как отмечается, пакистанскому лидеру придется носить четыре недели. После этого 69-летний Зардари отправился домой.

21 октября сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму в результате падения в ванной. Инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — Дворец Алворада. Лула да Силва пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Из-за полученной травмы президент Бразилии не поехал на саммит БРИКС в Казани, он принял в нем участие онлайн.

Ранее Бразилия не дала Венесуэле стать партнером БРИКС.