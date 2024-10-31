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Германия закроет все генконсульства Ирана в стране

Handelsblatt: Германия закрывает все генконсульства Ирана на своей территории

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Германия закрывает все генеральные консульства Ирана на своей территории. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Речь идет о диппредставительствах во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене. Посольство Ирана в Берлине продолжит работу.

Власти Германии объяснили данное решение реакцией на приговор в отношении обвиняемого в терроризме Джамшида Шармахда, который имел иранское и немецкое гражданство.

В четверг МИД Германии отозвал немецкого посла в Иране Маркуса Потцеля и временного поверенного в делах Ирана для консультаций. Им выразили решительный протест и предупредили о «праве предпринять дальнейшие действия».

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок призвала иранский суд отозвать приговор в отношении Шармахда и обеспечить ему «справедливый апелляционный процесс на основании верховенства права». Однако власти Ирана проигнорировали это требование. В ответ ФРГ выслала из страны двух иранских дипломатов.

Ранее Иран временно закрыл свое воздушное пространство.

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