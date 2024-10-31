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В Бундестаге заявили, что на Германию «косо смотрят» из-за одного решения

Депутат бундестага Фабер: на ФРГ косо смотрят из-за нежелания давать Киеву Taurus

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер из Свободной демократической партии Германии (СвДП) призвал канцлера Олафа Шольца пересмотреть свое решение по поставкам ракет Taurus Украине, поскольку на ФРГ «косо смотрят» на международной арене. Его слова приводит телеканал Frühstart.

«На международной арене на нас действительно смотрят косо, почему мы так беспристрастны… Украина показывает, что она может использовать это [дальнобойное оружие] с пользой», — заявил он.

По его словам, канцелярию Олафа Шольца не интересуют аргументы, речь идет об «определенном упрямстве».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 октября кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт. По мнению лидера ХДС, передача Киеву Taurus является эффективным сдерживанием.

Ранее Лукашенко раскрыл, во что упирается достижение мира на Украине.

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