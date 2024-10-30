В Кремле прокомментировали слова Орбана о заговоре в ЕС против правительства Венгрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела стран Европейского союза, в частности Венгрии.

«Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутренние европейские дела. Нам импонирует позиция [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, чем недальновидные позиции главы европейской дипломатии. Но мы не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки», — сказал представитель Кремля.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что руководство Евросоюза в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии.

По словам Орбана, фон дер Ляйен и Вебер признали, что «их цель — заменить венгерское правительство новым «правительством-яволь», как нынешнее польское». Политик подчеркнул, что руководство Венгрии не позволит этому произойти.

Ранее Венгрия подтвердила, что США предупредили ее о готовящейся вооруженной акции.