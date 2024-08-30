Оттава практически прекратила все каналы общения с Москвой. Об этом сообщили в российском посольстве в Канаде, передает газета «Известия».

Канада на фоне активных действий по конфискации российских суверенных средств приняла решение разорвать большинство двусторонних связей, оставив лишь дипломатические. В посольстве отметили, что это произошло из-за русофобских настроений и стремления угодить радикальным элементам, от которых зависит переизбрание части правящего класса. Это разрушило десятилетиями складывавшиеся отношения и связи между народами.

В посольстве подчеркнули, что раньше ситуация была иной. Например, премьер-министр Пьер Трюдо, отец нынешнего главы правительства, в разгар холодной войны активно поддерживал диалог с российским послом, осознавая важность двусторонних отношений. Однако сейчас Канада изменилась.

После событий на Украине в 2014 году Канада значительно сократила взаимодействие с Россией. К 2020 году было введено 19 пакетов санкций, прерваны военные контакты и остановлена работа Межправительственной экономической комиссии, созданной в 1995 году.

С началом специальной военной операции количество ограничений со стороны Канады возросло более чем в 60 раз.

Ранее Канада собралась ввести заградительные пошлины в 100% на китайские электромобили.