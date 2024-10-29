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НАТО и ЕС договорились о совместной борьбе с «авторитарными» угрозами

НАТО и ЕС создадут рабочую группу для борьбы с угрозами от «авторитарных» стран

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NATO

НАТО и Европейский союз (ЕС) создадут новую совместную рабочую группу для противостояния угрозам, якобы исходящим от «авторитарных» государств. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

Из публикации следует, что 29 октября генеральный секретарь организации Марк Рютте и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели встречу. В ходе разговора политики обсудили стратегическое партнерство между НАТО и ЕС, подчеркнув важность его развития.

Также руководители Североатлантического альянса и регионального содружества обменялись мнениями по поводу «возрастающей агрессивности авторитарных государств» на глобальной политической арене. По их мнению, такие страны бросают вызов общим интересам и ценностям западных держав, используя для этого различные политические и военные средства.

«Чтобы противостоять угрозам и вызовам, фон дер Ляйен и Рютте договорились о создании новой рабочей группы высокого уровня для укрепления уже существующего сотрудничества ЕС и НАТО», — говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных политиков в нежелании приглашать страну в НАТО.

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