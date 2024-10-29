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Девяти чиновникам из Новой Зеландии запретили въезд в РФ

МИД: РФ в ответ на санкции запретила въезд девяти гражданам Новой Зеландии

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Максим Блинов/РИА Новости

Российские власти ввели санкции в отношении девяти чиновников из Новой Зеландии, запретив им въезжать на территорию страны. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Из заявления следует, что Москва приняла соответствующее решение в связи с поддержкой Веллингтоном «русофобской кампании коллективного Запада». В частности, речь идет о введении необоснованных рестрикций против российских физических и юридических лиц со стороны Новой Зеландии.

Как рассказали в ведомстве, права въезжать в РФ лишились девять человек из числа руководителей министерства обороны и Вооруженных сил Новой Зеландии. В том числе ограничения коснулись первого заместителя главы военного ведомства Брука Баррингтона, командующего Военно-морскими силами Эндрю Брауна и заместителя министра обороны Сары Минсон. Также в списке числятся заместители главы минобороны Новой Зеландии Энтон Янгмен, Ричард Шмидт и Мэл Чайлдз, заместитель командующего и оперативный командующий Военно-воздушными силами Даниэл Ди-Джей Хант и Энди Скотт, руководитель кадровой службы армии страны Джасинда Фаннелл.

В МИД добавили, что работа над актуализацией «стоп-листа» будет продолжена, поскольку Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры.

Ранее в Новой Зеландии приняли пакет санкций против РФ и Белоруссии.

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