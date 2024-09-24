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Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ и Белоруссии

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

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Lucy Craymer/Reuters

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот новый раунд санкций ориентирован на тех, кто участвует в незаконной оккупации Запорожской АЭС в Украине, а также на российский военно-промышленный комплекс и белорусские организации и индивидов, поддерживающих агрессию, — заявил министр. — Протяженная незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности. Новая Зеландия вновь призывает Россию к немедленному прекращению оккупации этой атомной станции и к выходу с территории Украины».

Питерс также добавил, что введение ограничительных мер против белорусских субъектов является частью совместных усилий с международными партнерами, направленных на «привлечение к ответственности» тех, кто поддерживает действия Российской Федерации.

В МИД Новой Зеландии подчеркнули, что в данный пакет санкций входят меры против пяти физических и шести юридических лиц.

До этого Новая Зеландия ввела санкции против 27 граждан России, в том числе участников рабочей группы по специальной военной операции, а также против десяти российских компаний.

Ранее стало известно о наличии новозеландских наемников в Курской области.

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