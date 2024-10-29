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Россия закрыла въезд 131 австралийцу

МИД России закрыл въезд 131 австралийц

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России сообщило на своем сайте, что в рамках санкций въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 гражданина Австралии.

Отмечается, что речь идет о представителях военно-промышленного комплекса, журналистах и общественных деятелях, «формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».

«Работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», — говорится в сообщении.

Также на сайте приводится полный список из попавших под новые рестрикции гражданах Австралии.

В начале октября Австралия ввела санкции в отношении трех граждан РФ за связь с хакерской группой Evil Corp. В МИД Австралии уточнили, что санкции вводят уголовную ответственность за предоставление активов этим лицам. Министерство утверждает, что три гражданина РФ занимают руководящие позиции в Evil Corp. По информации ведомства, эта хакерская группа уже более десяти лет осуществляет кибератаки в Европе и США, что приводит к многомиллионным убыткам и сбоям в системе здравоохранения и госсектора.

Ранее Маск назвал правительство Австралии «фашистским».

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