В Иране казнили руководителя Ассоциации монархистов

В Иране казнили главу Ассоциации монархистов Джамшида Шармахда. Об этом сообщает Telegram-канал Ateo (признано в РФ иностранным агентом) Breaking.

В феврале 2023 года революционный суд Тегерана приговорил 67-летнего Шармахда к смертной казни, признав его виновным в террористической деятельности. Спустя два месяца Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор. Семья Шармахда обвиняет сотрудников иранских спецслужб в его похищении из Дубая в 2020 году.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала иранский суд отозвать приговор в отношении Шармахда и обеспечить ему «справедливый апелляционный процесс на основании верховенства права». Однако власти Ирана проигнорировали это требование. В ответ ФРГ выслала из страны двух иранских дипломатов.

Шармада обвиняют в том, что он возглавляет группировку «Тондар», которой приписывают совершение теракта в 2008 году и планировании других терактов. Ассоциация монархистов Ирана, или «Тондар», со штабом в Лос-Анджелесе ставит целью восстановление в Иране монархии, свергнутой в результате исламской революции 1979 года.

Ранее глава МИД Швеции осудил казнь гражданина королевства в Иране.