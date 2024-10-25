Глава израильской разведки приехал в Египет

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа прибыл в Каир на переговоры с коллегами из Египта. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

На встрече, которая была организована в столице Египта, участвовали также высокопоставленные сотрудники сил безопасности Египта и представители вооруженных сил арабской республики.

В ходе переговоров египетские силовики обратили внимание коллег из Израиля на то, что необходимо обеспечить бесперебойное движение гуманитарных грузов в сектор Газа, а также осудили методы израильских военных в палестинском анклаве.

До этого Египет представил Израилю идею «небольшой» сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Новый директор Службы общей разведки Египта Хассан Махмуд Рашад рассказал главе израильской службы Шин-Бет Ронену Бару свою идею договора, который мог бы дать толчок переговорам по более широкому соглашению, на встрече в Каире 20 октября.

21 октября в Израиле сообщали, что в правительстве обсуждались «новые идеи» по освобождению заложников. Какие конкретно, не уточнялось.