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Венесуэла назвала российский народ героическим

Венесуэла поблагодарила Путина и народ РФ за приглашение Мадуро на саммит БРИКС

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Ivan Alvarado/Reuters

МИД Венесуэлы отметил героизм российского народа в словах благодарности за приглашение президента республики Николаса Мадуро принять участие во встрече «аутрич» / «БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита организации в Казани. Об этом говорится в ноте ведомства, передает ТАСС.

«Венесуэла благодарит президента РФ Владимира Путина, его правительство и героический народ России за приглашение президента Николаса Мадуро Мороса поучаствовать в саммите «БРИКС плюс» в Казани», — говорится в публикации.

Министерство назвало саммит в Казани историческим. По мнению ведомства, он «увенчался успехом», так как участники встречи выступили за «новый мир, справедливость и всеобщее развитие».

«Поздравляем президента России Путина и его правительство с выдающимся вкладом во всеобщее равновесие», — отмечается в документе.

Николас Мадуро во время своего выступления в Казани заявил, что Российская Федерация может рассчитывать на Венесуэлу в деле построения многополярного и полицентричного мира. Он также подчеркнул, что «нефтяные мускулы» Венесуэлы и России нужны объединению БРИКС.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходил саммит БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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