Генсек СНГ заявил о превосходстве стран Содружества перед Западом в организации выборов

Организация выборов в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) превосходит эти процессы в государствах Запада по открытости и формированию избирательного законодательства, считает генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей Содружества на выборах в парламент Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана пройдут 27 октября. Досрочное голосование проходило в период с 16 по 23 октября.

По словам Лебедева, страны СНГ не только достигли уровня организации выборов, о котором постоянно говорили западные лидеры, упрекая страны Содружества в недостаточном уровне демократичности, но и превзошли по организации.

Генсек подчеркнул, что теперь в странах СНГ, в том числе в Узбекистане, очень открытые выборы.

Он также прокомментировал проводимую гендерную политику в избирательном законодательстве стран СНГ. По словам Лебедева, эта политика отвечает интересам женщин и демократическим принципам, о которых так много говорят на Западе.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о высоком уровне доверия к выборам в РФ.