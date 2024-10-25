Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек СНГ заявил о превосходстве стран Содружества перед Западом в организации выборов

Генсек СНГ Лебедев: страны Содружества превосходят Запад в организации выборов

close
РИА «Новости»

Организация выборов в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) превосходит эти процессы в государствах Запада по открытости и формированию избирательного законодательства, считает генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей Содружества на выборах в парламент Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана пройдут 27 октября. Досрочное голосование проходило в период с 16 по 23 октября.

По словам Лебедева, страны СНГ не только достигли уровня организации выборов, о котором постоянно говорили западные лидеры, упрекая страны Содружества в недостаточном уровне демократичности, но и превзошли по организации.

Генсек подчеркнул, что теперь в странах СНГ, в том числе в Узбекистане, очень открытые выборы.

Он также прокомментировал проводимую гендерную политику в избирательном законодательстве стран СНГ. По словам Лебедева, эта политика отвечает интересам женщин и демократическим принципам, о которых так много говорят на Западе.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о высоком уровне доверия к выборам в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами