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В ЕС открестились от упоминания санкций Евросоюза в декларации саммита БРИКС в Казани

Стано: в декларации саммита БРИКС не упоминаются санкции ЕС, все они законны

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

В Евросоюзе полагают, что в Казанской декларации саммита БРИКС ничего не говорится о санкциях ЕС, так как все они законны. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Стано напомнил, что в принятой на саммите БРИКС в Казани декларации говорится о незаконных санкциях. Из этого в ЕС делают вывод, что речь не идет о Евросоюзе, так как он вводит «только законные санкции, основанные либо на резолюциях СБ ООН, либо на правовой базе ЕС, и только против тех, кто нарушает международное право и права человека, как Россия или Иран».

В статье 10 декларации БРИКС, принятой на саммите в Казани, выражается обеспокоенность «отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции», на мировую экономику и торговлю.

Трехдневный саммит БРИКС прошел с 22 по 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генсек ООН Антониу Гутерриш.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок.

Ранее в ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС.

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