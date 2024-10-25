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Путин заявил, что страны Запада хотят победить Россию

Путин: Запад не перестает повторять, что их союзник должен победить Россию

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Алексей Даничев/РИА Новости

Западные государства не перестают повторять, что их союзник должен победить РФ, на самом деле они сами хотят победить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1».

«Запад не перестает повторять, что кто-то там должен победить, они сами хотят на самом деле победить», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что западные чиновники начинают реально оценивать обстановку вокруг украинского конфликта и менять риторику в адрес Российской Федерации.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны проигрывают войну на Украине, но они до сих пор не хотят ее прекращать и признавать свою неудачу. Он также выразил надежду, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа «партию войны в Соединенных Штатах сменит партия мира», тогда можно будет рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что крах Украины станет крахом всего Запада.

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