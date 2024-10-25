Путин заявил, что страны Запада хотят победить Россию

Западные государства не перестают повторять, что их союзник должен победить РФ, на самом деле они сами хотят победить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1».

«Запад не перестает повторять, что кто-то там должен победить, они сами хотят на самом деле победить», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что западные чиновники начинают реально оценивать обстановку вокруг украинского конфликта и менять риторику в адрес Российской Федерации.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны проигрывают войну на Украине, но они до сих пор не хотят ее прекращать и признавать свою неудачу. Он также выразил надежду, что в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа «партию войны в Соединенных Штатах сменит партия мира», тогда можно будет рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что крах Украины станет крахом всего Запада.