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Президент Боливии подчеркнул важность саммита БРИКС в Казани

Президент Боливии Арсе: БРИКС является крайне важным объединением для страны

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Боливии Луис Арсе в беседе с RT прокомментировал получение его страной статуса партнера БРИКС. По его словам, теперь Сукре сможет «укрепить свои позиции» в объединении.

«Эта встреча еще раз подтвердила, что существует альтернатива тому, что рассматривалось как однополярность. Теперь мы видим, что можно сформировать другой блок, другой набор стран, которые готовы действовать по-другому. Таким образом, чтобы обеспечить развитие для всех», — подчеркнул Арсе.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения.

Ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Трехдневный саммит БРИКС прошел с 22 по 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок.

Ранее в ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС.

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