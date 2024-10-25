В Гагаузии проходят обыски у политического руководства

В автономии Молдавии, Гагаузии, начались обыски у некоторых политиков и общественных деятелей региона. Об этом заявил заместитель председателя правительства образования Виктор Петров, передает Gagauznews в Telegram-канале.

Петров сообщил, что молдавские правоохранители находятся и у него дома в Комрате (столица Гагаузского региона).

Гагаузия — автономия в составе Молдавии, где, согласно социальным опросам, большинство населения не поддерживает проевропейский курс властей в Молдавии и в основном говорит на русском языке.

На референдуме о евроинтеграции Молдавии в Европейский союз 95% жителей Гагаузии проголосовали против.

22 октября глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавская оппозиция планирует юридически оспорить результаты референдума о евроинтеграции республики.

20 октября бывший молдавский президент, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что на выборах президента Молдавии пройдет второй тур, в который выйдут действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Ранее Санду призвали уйти в отставку.