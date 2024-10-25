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В Ереване заявили, что встреча Пашиняна и Лукашенко в Казани не отменяет проблем

Депутат Ованнисян: встреча Пашиняна и Лукашенко не отменяет проблемы с Минском

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РИА Новости

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе саммита БРИКС в Казани не отменяет проблемы в отношениях Минска и Еревана. Об этом заявил секретарь фракции Пашиняна «Гражданский договор» Артур Ованнисян, передает ТАСС.

По его словам, в отношениях с Белоруссией ничего не изменилось.

Александр Лукашенко 15-17 мая совершил госвизит в Азербайджан, в рамках которого посетил Нагорный Карабах. Он заявил, в частности, что Белоруссия и Азербайджан «одинаково понимают мир и то, куда он движется», а также предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву содействие в послевоенном восстановлении нагорнокарабахского региона.

После этого Никол Пашинян заявил, что Лукашенко помогал Азербайджану в конфликте с Арменией в 2020 году, а также добавил, что армянские политики не посетят Белоруссию, «пока там президент Лукашенко». Кроме того, Пашинян призвал Лукашенко извиниться перед армянами за поддержку Азербайджана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что лидерам Азербайджана и Армении поручили финализировать мирный договор.

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