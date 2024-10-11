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Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана

WP: Трамп запросил военную авиацию и технику из-за возможной угрозы от Ирана

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Evelyn Hockstein/Reuters

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа попросил американские власти предоставить военную авиацию и транспорт для обеспечения безопасности предвыборной кампании лидера Республиканской партии. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники.

По данным газеты, штаб обосновал свой запрос угрозой от Ирана, который якобы планирует покушение на жизнь Трампа.

Среди требований команды бывшего президента — военные самолеты для перелетов Трампа в последние недели кампании, а также расширение зоны ограничения полетов над его резиденциями и митингами. Также штаб заранее подготовил пуленепробиваемое стекло, которое планируют использовать на мероприятиях с участием республиканца в семи колеблющихся штатах. В дополнение к этому был запрошен ряд военных транспортных средств для перевозки кандидата в президенты.

По данным источников издания, эти запросы поступили после того, как советники Трампа получили информацию об угрозах со стороны Ирана. По информации газеты, сам республиканец и его команда все больше теряют доверие к Секретной службе США, несмотря на ее неоднократные попытки усилить безопасность экс-президента. Как считают в штабе Трампа, принятых мер недостаточно для обеспечения его защиты в ходе предвыборной кампании.

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