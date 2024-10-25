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Путин объяснил, что для него является самым главным

Путин заявил, что безопасность России для него — самое главное

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на закрытии саммита БРИКС в Казани заявил, что безопасность России является самым главным для него. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист Би-би-си поинтересовался у Путина, как положения Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности могут соотноситься с действиями России на Украине.

Президент РФ отметил, что он начнет с безопасности России, ведь для него это «самое главное».

Путин также добавил, что Россия благодарна партнерам по БРИКС за попытки помочь в урегулировании конфликта на Украине.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Всего в саммите приняли участие лидеры более 20 стран и руководители ряда международных организаций. Среди первых лиц, помимо лидеров БРИКС, подтверждено глав Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Палестины и других стран.

В том числе в Казань прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов.

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Саммит БРИКС в Казани
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