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Трамп прокомментировал судьбу Байдена-младшего после своей победы на выборах

Трамп заявил, что если победит на выборах, то может помиловать Байдена-младшего

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Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что если победит на предстоящих президентских выборах, то может помиловать Хантера Байдена, обвиненного по широкому спектру уголовных преступлений. Об этом Трамп заявил на встрече со сторонниками, передает РИА Новости.

«Я бы не стал вычеркивать этого из списка <...> Чего я не знал, что они будут играть грязно со мной», — заявил Трамп.

Он пояснил, что когда в 2016 году он выиграл выборы, то имел все возможности для того, чтобы открыть уголовное преследование против Хиллари Клинтон и посадить ее в тюрьму. Однако, как добавил Трамп, тогда он отказался от этой возможности, посчитав это бесчестным и ссылаясь на статус Клинтон как бывшей первой леди Соединенных Штатов.

До этого приговор сыну американского президента Хантеру Байдену за незаконное хранение оружия перенесли на 12 декабря 2024 года — к этому моменту уже будут подведены итоги выборов президента.

Ранее экс-информатор ФБР заявил, что получал от России компромат на Хантера Байдена.

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