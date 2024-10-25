Венесуэла обвинила Бразилию в аморальной агрессии

Решение Бразилии препятствовать вступлению Венесуэлы в БРИКС является необъяснимой и аморальной агрессией. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

«Представительство МИД Бразилии во главе с послом Эдуарду Паесом Сабойей решило предотвратить вступление Боливии в БРИКС, что представляет собой агрессию против Венесуэлы и враждебный жест, дополняющий преступную политику санкций, которые были наложены против храброго и революционного венесуэльского народа», — говорится в документе.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Всего в саммите приняли участие лидеры более 20 стран и руководители ряда международных организаций. В том числе в Казань прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок.

Ранее в ООН раскрыли детали переговоров Путина и Гутерриша на саммите БРИКС.