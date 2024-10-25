Британия фабрикует доказательства против России, которые впоследствии оказываются фейками. Об этом заявил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, слова которого передает РИА Новости.

Как отметил Матвеев, так было 100 лет назад, когда спецслужбы Британии в сговоре с партией консерваторов организовали громкую провокацию против Советского Союза. Тогда они опубликовали фальшивое «письмо Зиновьева». Опубликованное письмо, по словам эксперта, решило свою задачу, способствовав поражению лейбористской партии.

Сегодня же британцы, подчеркнул Матвеев, обвиняют Россию в якобы применении в террористических целях радиоактивных элементов или боевых отравляющих веществ.

До этого директор британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум обвинил РФ в организации диверсий и хаоса на улицах городов Европы. Президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что РФ планирует посеять хаос на улицах Великобритании.

Ранее Путин поспорил о справедливости с журналистом из Великобритании.