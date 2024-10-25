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Путин: БРИКС не хочет конфронтации ни с кем

Путин заявил, что БРИКС не желает конфронтации ни с кем

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Алексей Филиппов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Россия наряду с остальными участниками БРИКС не желает конфронтации ни с кем. Об этом в ходе встречи с президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Время меняется, ситуация в мире меняется, — заметил он, говоря о попытках Запада любой ценой обеспечить свое доминирование. — И то, чем БРИКС занимается, я еще раз хочу повторить: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации ни с кем. Просто мы идем своим путем», — сказал Путин.

Примерно в 1:00 по московскому времени Путин начал переговоры с Додиком на полях саммита БРИКС в Казани. Сообщалось, что Додик намерен обсудить с российским лидером пути сохранения экономических контактов Москвы и Баня-Луки, а также рассказать о давлении Запада на БиГ.

До этого Додик назвал саммит БРИКС «мировым событием самого высокого ранга» с участием «сильнейших стран мира». Он подчеркнул, что ситуация в мире в настоящее время не соответствует ценностям организации, в числе которых уважение суверенных прав других стран, а также невмешательство во внутренние вопросы государств.

Ранее Путин заявил о несправедливом расширении НАТО.

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Саммит БРИКС в Казани
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