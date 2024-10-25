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Путин прокомментировал попытки обвинить Россию в дестабилизации ситуации в Европе

Путин назвал полной чушью попытки обвинить Россию в беспорядках в Европе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Попытки обвинить Россию в дестабилизации ситуации в западных столицах — это полная чушь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, пишет ТАСС.

В ходе переговоров Додик отметил, что посольство США обвинило Республику Сербскую в сотрудничестве с российскими силами для «организации дестабилизации в Молдавии». Додик назвал это абсолютной ложью и добавил, что таким образом Запад пытается оказывать давление на БиГ.

«Попытки демонизировать Россию. Сегодня на пресс-конференции задавался вопросом, не мы ли стоим за беспорядками в некоторых западных столицах. Это полная чушь. Нам еще только этого не хватало. Да и инструментов у нас таких нет», — подчеркнул Путин.

Накануне российский лидер начал переговоры с Додиком на полях саммита БРИКС в Казани. Сообщалось, что президент Республики Сербской намерен обсудить с российским лидером пути сохранения экономических контактов Москвы и Баня-Луки, а также рассказать о давлении Запада на БиГ.

До этого Додик назвал саммит БРИКС «мировым событием самого высокого ранга» с участием «сильнейших стран мира». Он подчеркнул, что ситуация в мире в настоящее время не соответствует ценностям организации, в числе которых уважение суверенных прав других стран, а также невмешательство во внутренние вопросы государств.

Ранее Додик и глава Татарстана Минниханов договорились о сотрудничестве.

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Саммит БРИКС в Казани
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