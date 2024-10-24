Поляки раскритиковали власти своей страны за высылку российских дипломатов

Большинство жителей Польши негативно восприняли решение министерства иностранных дел закрыть генеральное консульство России в Познани. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, ссылаясь на доклад внешнеполитического ведомства о реакции поляков на действия властей, передает ТАСС.

«Я получил доклад об активности в социальных сетях, из которого следует, что якобы в польском пространстве соцсетей 80% реакций на это решение было негативным», — отметил он.

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Он пояснил, что российское консульство покинут три дипломата, пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но аккредитации они не получат.

В ответ на решение Польши закрыть российское генеральное консульство в Познани и высылку российских дипломатов официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что польским властям следует ожидать ответных действий.

Ранее Медведев использовал мем «Bobr kurwa!» и пригрозил Польше неприятностями.