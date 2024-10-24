Путин намекнул на участие НАТО в запуске беспилотников в Черном море

Европейские страны НАТО могут помогать ВСУ при запуске безэкипажных катеров (другое название — морские беспилотники. — Прим. ред.) в Черном море. На это намекнул президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани, которую транслирует «Газета.Ru».

По словам российского лидера, военнослужащие стран Североатлантического альянса перешли от вооружения Киева к прямому участию в украинском конфликте.

«Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу», — отметил Путин.

18 октября российский президент заявил, что Организации Североатлантического договора не жалко украинцев, а Россия думает о своих солдатах. Он отметил, что, когда РФ думает о своих бойцах, она думает о том, как обеспечить мир в том числе мирными средствами.

Ранее Путин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине.