Экс-премьер Британии рассказал, как завершится конфликт на Украине

Украинский конфликт завершится компромиссом между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Тони Блэр в беседе с изданием London Standard.

«Мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — отметил он.

По его мнению, миссия Британии в контексте украинского кризиса состоит в том, чтобы дать Киеву как можно более сильные позиции на переговорах.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что решение конфликта на Украине будет достигнуто путем дипломатических переговоров.

По словам главы оборонного ведомства США, Вашингтон при этом все равно продолжит поддерживать Киев. Остин добавил, что время дипломатического урегулирования конфликта будет выбрано самими властями Украины.

Ранее в России указали на отсутствие в плане Зеленского переговоров.