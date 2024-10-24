Реализация политики украинского лидера Владимира Зеленского под Курском сравнима с шагами экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в 2008 году применил армию ради Южной Осетии и Абхазии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший депутат парламента Нидерландов Харри ван Боммел.

«НАТО не введет войска на Украину, если Украина предпримет односторонние шаги по эскалации», — подчеркнул он.

Политик сравнил сложившуюся ситуацию на Украине, желание Зеленского продвигать свой так называемый «план победы» и вторжение ВСУ в Курскую область с конфликтом в Грузии в 2008 году.

Тогда, напомнил Боммел, «безответственный» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили применил вооруженные силы государства, чтобы получить контроль над Южной Осетией и Абхазией.

НАТО в то время также приняло решение не вмешиваться в конфликт, хотя Саакашвили ожидал соответствующего шага от Запада.

До этого Боммел заявлял, что западные страны, включая Нидерланды, не должны предоставлять Украине дальнобойное вооружение или разрешать его использование.

Ранее Зеленский обсудил с Байденом дальнобойное оружие и «план победы».