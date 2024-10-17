Зеленский обсудил с Байденом дальнобойное оружие и «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом реализацию «плана победы» и дальнобойное оружие. Об этом украинский лидер заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы говорили о дальнобойном оружии, о встрече в Рамштайне через несколько недель. Мы также говорили о том, как наши команды будут работать над пунктами плана победы», — сказал Зеленский.

В этом же ролике президент Украины сообщил, что направляется в Брюссель, чтобы представить свой «план победы», а также провести ряд встреч с западными высокопоставленными чиновниками.

Накануне Зеленский выступил на заседании Верховной рады Украины, где впервые публично представил свой «план победы». Среди прочего в нем есть пункт о размещении Западом на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оглашение «плана победы», заявила, что Зеленский только подталкивает Североатлантический альянс к прямому противостоянию с РФ.

Ранее ирландский журналист посчитал нереалистичным «план победы» Зеленского.