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Депутата Коми лишат полномочий за нахождение в реестре иноагентов

Госсовет Коми проголосовал за прекращение полномочий депутата Виктора Воробьева

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CaptainBanana001/Wikimedia Commons

Государственный совет Коми проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Виктора Воробьева (признан в РФ иноагентом) с 11 ноября. Трансляцию заседания вели на странице регионального парламента в соцсети «ВКонтакте».

Председатель госсовета Сергей Усачев напомнил, что полномочия представителей публичной власти по закону от 15 мая 2024 года прекращаются досрочно, если в течение 180 дней с момента вступления закона в силу их не исключат из реестра иноагентов.

10 ноября — последний день, когда Воробьев будет сохранять депутатские полномочия. Если его не исключат из списка, то на следующий день он перестанет быть депутатом, и КПРФ нужно будет подыскать ему замену.

Воробьев является депутатом Госсовета Коми VII созыва с октября 2021 года. В феврале 2022 года он выступил против проведения специальной военной операции на Украине. В апреле того же года его внесли в реестр иноагентов и исключили из состава президиума госсовета. Кроме того, Воробьева лишили права до конца срока полномочий занимать оплачиваемые должности в парламенте.

Воробьева также называют бывшим функционером «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В сентябре к депутату приходили с обысками по делу об экстремизме.

Ранее депутата Госдумы лишили полномочий из-за перехода на новую работу.

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