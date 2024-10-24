В Госдуме назвали Зеленского шутом из-за футболки с оскорбляющей РФ надписью

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому больше подходит быть шутом, нежели лидером страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, которого попросили прокомментировать ситуацию с надетой Зеленским футболкой с надписью «Make Russia small again».

«Очевидно, что амплуа шута подходит Зеленскому больше, чем роль руководителя. А в самой фразе на футболке содержится явная отсылка к слогану кампании Трампа. Настоящий шут: выглядит нелепо и лебезит перед хозяином», — высказался парламентарий.

По словам Толмачева, у украинского президента вообще нет прав говорить что-либо о России и ее территориях, потому что «не по Сеньке шапка».

23 октября в Telegram-канале Зеленского появилась видеозапись, где президент рассказывал о встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главкомом ВСУ Александром Сырским. На видео он появился в футболке с надписью «Make Russia small again».

Зеленского высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая сыронизировала, что Зеленский хотел бы видеть Россию такой же «маленькой», как СССР или Российская империя.

Ранее в Верховной раде Украины призвали Зеленского подвести итоги «кровавого стендапа» под Курском.