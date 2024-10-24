Заявляя о так называемой «языковой шизофрении», Киев пытается оправдать «фашистский курс», по которому следует страна, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Сегодня на нескольких говорят во многих странах, никаких проблем с этим никто не видит, заявил он в беседе с RT.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь заявил, что использование сразу двух языков без выделения приоритета для украинского порождает на Украине «языковую шизофрению». Этим он объяснил, в том числе, походы украинцев в русские церкви и наличие сторонников России на Украине.

«Очевидно, что это делается для обоснования своего фашистского курса, направленного на пренебрежение и игнорирование прав русскоговорящих и выдвижение украинской «мовы», — прокомментировал эти слова Блохин.

Сегодня практика использования двух и более языков вполне нормальна для очень многих стран, и никто в этих государствах не приравнивает этот факт к шизофрении, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что на Украине готовится к принятию законопроект об обязательном использовании на территории школ украинского языка. Документ запрещает использование только русского языка в школах. А впервые закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли в 2019 году. Он обязал граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

Ранее в ООН отреагировали на законопроект о запрете русского языка в школах на Украине.