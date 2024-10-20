Трамп на своем митинге «уволил» Камалу Харрис

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп «уволил» представительницу Демократической партии Камалу Харрис, которая также борется за кресло в овальном кабинете. Об этом он заявил на своем митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась на YouTube.

«Мы больше не можем ее терпеть. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — заявил Трамп, отметив, что Харрис должна быть «уволена» сразу после окончания выборов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также Трамп сказал, что Камала Харрис угрожает демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от партии. Трамп назвал ее худшим вице-президентом в истории, заявив, что в мире потешаются над Харрис, как раньше смеялись над действующим американским лидером Джо Байденом.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Илон Маск рассказал о цензуре в случае победы Харрис.