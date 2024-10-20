Трамп на своем митинге «уволил» Камалу Харрис

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп «уволил» представительницу Демократической партии Камалу Харрис, которая также борется за кресло в овальном кабинете. Об этом он заявил на своем митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась на YouTube.
«Мы больше не можем ее терпеть. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — заявил Трамп, отметив, что Харрис должна быть «уволена» сразу после окончания выборов.
Также Трамп сказал, что Камала Харрис угрожает демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от партии. Трамп назвал ее худшим вице-президентом в истории, заявив, что в мире потешаются над Харрис, как раньше смеялись над действующим американским лидером Джо Байденом.
60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.
Ранее Илон Маск рассказал о цензуре в случае победы Харрис.