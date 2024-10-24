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Путин раскритиковал использование «кулачного права» в международных делах

Путин: применение права сильного в международных делах вызывает ответную реакцию

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин посчитал бесперспективными попытки ряда стран использовать так называемое «кулачное право» в международных делах. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства 24 октября принял участие в заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». В ходе мероприятия он обратил внимание, что сейчас на глобальной политической арене происходит культивация права сильного или «кулачного права».

«Когда оно применяется кем бы то ни было в экономике, в торговле или политике, то это вызывает абсолютно адекватную ответную реакцию, и вместо международного права укрепляется вот это «кулачное», — подчеркнул российский лидер.

В связи с этим одной из основных целей БРИКС является придание международному праву большей значимости, отметил Путин. По его словам, в настоящее время Москва вместе со всеми своими зарубежными партнерами прилагает усилия для выполнения этой задачи.

Также во время встречи президент РФ заявил о необходимости создать в мире многосторонние финансовые механизмы, свободные от давления. Как сказал глава государства, они нужны для раскрытия потенциала растущих экономик стран — членов БРИКС.

Ранее на саммите БРИКС в Казани заявили о беспокойстве из-за влияния санкций на мировую экономику.

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