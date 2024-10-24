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Путин заявил, что ситуация в Газе причиняет боль большинству людей в мире

Путин: катастрофа в секторе Газа отдается болью в сердце у большинства людей

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Athit Perawongmetha/Reuters

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа отдается болью в сердце у большинства людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер прокомментировал ситуацию в палестинском анклаве в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое состоялось в Казани. Он выразил сожаление в связи с тем, что в мире происходит большое количество вооруженных конфликтов. В том числе это касается боевых действий на территории Украины и на Ближнем Востоке.

«Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», — добавил глава государства.

Также он обратил внимание, что из-за обострения ближневосточного кризиса в секторе Газа пострадали десятки тысяч человек. Из них более 40 тыс. жителей спасти не удалось, подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, очередной виток палестино-израильского противостояния является продолжением «застаревшего конфликта». При этом международному сообществу не удается «потушить» этот очаг напряженности на протяжении нескольких десятилетий.

Ранее российский лидер рассказал, как можно урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

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