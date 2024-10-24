Главы Китая и Турции завершили работу на саммите БРИКС в Казани

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинули саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы Республики Татарстан Рустам Минниханов проводил политиков в аэропорт.

Си Цзиньпин заявил, что саммит БРИКС прошел успешно и назвал Татарстан замечательным местом. Президент России Владимир Путин провел переговоры с китайским лидером 22 октября. Они обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины и об обстановке в мире в целом, а также обсудили торговое сотрудничество.

Эрдогана в аэропорту также проводил Минниханов. Политик начал программу на саммите со встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, после чего переговорил с Путиным о ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин призвал к деэскалации ситуации на Украине.