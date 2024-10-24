Пашинян рассказал, на каком этапе находится проект договора о мире с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках заключительного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил, что проект договора о мире с Азербайджаном согласован на 80-90%. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что стороны полностью согласовали формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга. Также Баку и Ереван договорились о соблюдении принципа неприменения силы и угрозы силой и о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

«И Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой согласован как минимум на 80-90%», — отметил Пашинян.

До этого РИА Новости сообщало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян расположились рядом за круглым столом во время заседания в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.