Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил выборы в США фразой «дураки все». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если бы подобное происходило в Белоруссии или России, то «ни одного дурака бы не выбрали».

Лукашенко также назвал президентские выборы в США «ужасными и глупыми».

По его словам, нормальные мужчины не воюют с женщинами. Таким образом он прокомментировал дебаты кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис.

Лукашенко добавил, что является сторонником Трампа.

23 октября стало известно, что Трамп может объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь результатов.

До этого сообщалось, что Трамп увеличил отрыв от своего оппонента Камалы Харрис, теперь за Трампа готовы проголосовать 49% избирателей, за Харрис – 46%.

По данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня, 50% вероятных избирателей США проголосовали бы за Трампа, а 47% — за Харрис. Два процента (2%) говорят, что проголосовали бы за другого кандидата, а два процента (2%) не определились.

Ранее Трамп рассказал, что было бы с Ближним Востоком при его президентстве.