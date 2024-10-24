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В Минске просят не искать конспирологии в том, где Лукашенко заявил о выдвижении

В Минске не нашли ничего странного в объявлении Лукашенко о выдвижении из Казани

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с корреспондентом Telegram-канала SHOT рассказала, что не видит ничего конспирологического в том, что он объявил об этом, находясь в Казани.

Во время саммита БРИКС, проходящего в Казани, Лукашенко объявил, что хочет вновь баллотироваться на пост президента страны. По словам Эйсмонт, тот факт, что чиновник рассказал об этом, находясь в России, — простая случайность.

«Президенту задали вопрос — он ответил. Причем ответ был не настолько однозначный. Он сказал: «Если сторонники скажут и ситуация в Беларуси так будет складываться, то будет выдвигать свою кандидатуру», - сообщила она.

Помимо прочего, Эйсмонт рассказала, что она и ее коллеги узнали о своей поездке на саммит в день полета в Казань, из-за чего информация о выдвижении Лукашенко была им неизвестна ранее.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

Накануне Лукашенко назвал выборы в США «ужасными и глупыми», а кандидатов «дураками».

Ранее свое желание баллотироваться на пост президента высказал сам Лукашенко в беседе с журналистами.

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