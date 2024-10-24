Стало известно, как КНР относится к присоединению стран глобального Юга к БРИКС

Китайское руководство выступает за присоединение еще большего числа стран глобального Юга к работе в рамках БРИКС в качестве полноправных партнеров объединения. Об этом в ходе встречи в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что Пекин всегда помнит о странах глобального Юга. Этот факт остается неизменным, какая бы обстановка ни была в мире.

«КНР <...> поддерживает присоединение еще большего числа стран глобального Юга к БРИКС в качестве официальных стран-партнеров», — добавил Си Цзиньпин.

По его словам, дружественным государствам следует консолидировать усилия для формирования «человеческого сообщества единой судьбы».

«Глобальный Юг процветает благодаря развитию. Мы должны стать опорой для общего развития, активно участвовать в реформе системы глобального экономического управления», — подчеркнул глава государства.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Заседание в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» проходит 24 октября в Казани. Оно стало заключительным мероприятием в рамках трехдневного саммита объединения, стартовавшего 22 октября.

Ранее лидеры стран — членов БРИКС решили пока не расширять объединение.