Россия выступила с идеей создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии

Россия в ходе саммита БРИКС в Казани выступила с идеей создания системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс», передает ТАСС.

Глава РФ уточнил, что речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов в Евразии.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил сложности с переходом к многополярному миру.