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В посольстве РФ пока не получили ноту о закрытии консульства в Польше

Посол Андреев: РФ пока не получила ноту о закрытии генконсульства в Познани

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Российское посольство пока не получило официальное уведомление о закрытии генерального консульства в польском городе Познань. Об этом сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Польше Сергей Андреев.

Дипломат прокомментировал слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава пока не получила реакции России на закрытие генконсульства в Познани, по его словам, вероятно реакция последует, когда в Москве изучат ноту по этому вопросу.

«Что касается реакции на ноту польской стороны по этому вопросу, то мы в настоящее время не можем эту реакцию представить, потому что мы до сих пор никакой ноты по этому вопросу не получали», — сказал Андреев.

Он уточнил, что Россия до сих пор не знает, когда консульство закроется и до какого периода дипломаты должны покинуть Польшу.

22 октября министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Персонал учреждения признают лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно.

Ранее сообщалось, что польские власти вернут в собственность здание генконсульства РФ в Познани.

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